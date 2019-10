Duracell Cristante: ora per Fonseca è indispensabile

Insieme a Veretout è l’unico reduce di un centrocampo oggi decimato dagli infortuni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bryan Cristante si scopre indispensabile per la Roma. Fonseca, da quando è arrivato, lo ha sempre fatto giocare. Riservato nello spogliatoio, grande personalità in campo, non sempre il suo lavoro viene risaltato, ma ha la capacità di dare equilibrio, di palleggiare e di saper leggere le situazioni. Tutti aspetti, questi, che piacciono molto al tecnico giallorosso e allo staff. L’ex Atalanta ha tenuto un comportamento esemplare sin qui: non ha mai saltato un allenamento e si è presentato fin dal primo giorno di ritiro in condizioni impeccabili. Non a caso, infatti, è il giocatore della Roma che corre di più secondo le statistiche, con una media di 11,442 chilometri a partita. E’ il primo a Trigoria ed è l’ottavo in assoluto in Serie A nella classifica dominata da Brozovic dell’Inter, l’unico a superare quota 12 chilometri.