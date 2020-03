Duello Kolarov-Spinazzola, Fonseca in cerca di certezze

L’esperto Kolarov si sta lentamente riprendendo posto e fiducia, mentre Spinazzola fatica ancora a trovare la sua dimensione. Il difensore era rientrato nel migliore dei modi a Genova, salvo poi restare in panchina nelle ultime due giornate e giocare una partita non indimenticabile riporta Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Le qualità per fare bene le ha, la continuità invece gli è mancata in questa stagione. La sensazione però è che a Siviglia tocchi di nuovo a Kolarov. Soprattutto adesso, che sta tornando quel giocatore di cui Fonseca non vuole mai farne a meno.