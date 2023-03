Due turni a Kumbulla: paga la follia col Sassuolo

Nessuna sorpresa. Il fallo di reazione commesso da Kumbulla alla fine del primo tempo di Roma-Sassuolo è costato due giornate di squalifica al difensore, che salterà il derby domenica prossima e la gara con la Sampdoria in programma all’Olimpico domenica 2 aprile (subito dopo la sosta), scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. L’albanese paga caro il calcio rifilato a Berardi in piena area di rigore, con il pallone già solidamente nelle mani di Rui Patricio: ad essere stata punita non è la violenza ma l’intenzionalità del gesto. Il centrale dovrà anche pagare una multa da cinquemila euro. Entra in diffida invece Matic.