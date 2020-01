Due mosse: Perez per l’attacco, Villar a centrocampo

La Roma sta cercando un attaccante e un centrocampista, dopo gli infortuni di Zaniolo e Diawara. Aggiornamento su quest’ultimo. Si deciderà lunedì se dare il via libera alla terapia conservativa, che lo dovrebbe tenere fuori un mese, o se farlo operare, e lo stop sarebbe di 10-12 settimane. Per sostituirlo è in arrivo dall’Elche il 21enne Gonzalo Villar. Resta l’ipotesi del ritorno di Nzonzi. Ma la Spagna è campo centrale anche per l’attacco, scrive Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E’ vicinissimo l’arrivo dell’attaccante del Barcellona, Carles Perez, 21 anni, già visto quest’anno a San Siro e in gol contro l’Inter in Champions League.