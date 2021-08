Due bomber per Mou: Abraham il faro, e se Shomurodov fosse il gemello?

I due nuovi attaccanti possono giocare insieme. Con Zaniolo un tridente suggestivo

Redazione

La Roma è al lavoro per velocizzare tutte le procedure burocratiche che porteranno oggi Abraham a Londra per avere il visto di lavoro, in quanto extracomunitario. Poi tornerà in Italia per effettuare una quarantena “light”, cioè casa-lavoro-casa, che gli consentirà di essere convocabile per la partita di domenica contro la Fiorentina (7000 biglietti venduti), destinata a essere davvero l’inizio della sua nuova avventura, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per Abraham non sarà facile raccogliere l'eredità di Dzeko e il prezzo dell'operazione così alto complica la missione. Inoltre l’inglese avrà anche un contratto da 4,5 milioni netti a stagione che, con i bonus, lo faranno arrivare facilmente a 6 milioni, trasformandolo nel giocatore più pagato della rosa. Una responsabilità in più, e niente affatto banale. José Mourinho ha garantito per lui. Di base, Abraham dovrebbe essere la punta centrale chiamata a dialogare con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Ma chi sta sorprendendo tutti per capacità d’inserimento negli schemi di Mourinho è Shomurodov. Così prende sempre più quota l’ipotesi che l’uzbeko e Abraham possano giocare insieme.

Ancora più suggestivo, infine, potrebbe essere il tridente puro rappresentato dalla coppia di attaccanti affiancati in avanti da Zaniolo, che con le sue sgroppate sulla corsia di destra potrebbe essere la chiave di volta per scardinare le retroguardie che lasciano spazio alle proprie spalle. Ovvio, però, che sarà decisivo il modo in cui Abraham & co. saranno innescati. Per questo la Roma, qualora riuscisse a piazzare Diawara o Villar, cercherebbe subito un altro centrocampista in grado di fare gioco.