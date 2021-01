Dubbio Juric, Lasagna o Kalinic?

Scelta aperta in attacco nell’Hellas Verona. Kevin Lasagna può debuttare subito, Juric prenderà una decisione in queste ore, valutando se lanciare tra i titolari lui o confermare l’ex di turno Kalinic, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Sempre fuori per infortunio Veloso, al suo posto ci sarà ancora Ilic, affiancato da Tameze. “La Roma è una squadra di primo livello – ha detto venerdì Juric –, Sono pieni di talenti. Per me è fuori di testa chi dice che sono in difficoltà. O non hanno buona stampa o non sanno gestire le cose. È una grande, sarà durissima, ma andiamo a giocarcela come sempre“.