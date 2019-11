Dubbio Cetin-Juan Jesus. Dopo un mese ecco Mario Rui

QUI ROMA: È vero che Fonseca non ha poi tante scelte, ma è anche vero che qualche dubbio se lo porterà dietro fino alla fine, riporta “La Gazzetta dello Sport”. In particolare tra Spinazzola e Florenzi come terzino destro e Cetin a Juan Jesus al centro della difesa, al fianco di Smalling. Spinazzola e Cetin sono favoriti e dovrebbero partire titolari. Come Pastore, alla quinta gara consecutiva e che potrebbe fare staffetta con Diego Perotti. Intanto ieri visita di controllo per Cristante, che avverte meno dolore e che avrà un consulto con il dottore finlandese Orava. Sembra che la terapia conservativa possa prevalere sull’ipotesi dell’operazione (distacco del tendine dell’adduttore destro), ma accorciando i tempi di rientro da 4 a due mesi.

QUI NAPOLI: Non dovrebbero invece esserci dubbi nel Napoli. In difesa ci sarà il ritorno di Manolas al fianco di Koulibaly, così come a sinistra sarà schierato Mario Rui, al rientro dopo un mese dall’infortunio muscolare di Genk. Ancelotti schiererà quella che al momento sembra essere la migliore formazione con Zielinski e Fabian Ruiz, interni di centrocampo; Callejon e Insigne sulle due fasce, mentre in attacco Mertens dovrebbe far coppia con Milik.

(A. Pugliese – M. Malfitano)