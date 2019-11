Dubbi Pastore e Spinazzola, Florenzi cerca una chance

La buona notizia, per Fonseca, è che Perotti ha ricominciato ad allenarsi con i compagni, quella negativa che Javier Pastore ha fatto lavoro differenziato. L’argentino è arrivato alla sosta stremato, dopo aver giocato praticamente un mese di fila, e oggi il tecnico lo convocherà soltanto se non ci saranno rischi, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

A centrocampo con Veretout potrebbe esserci Diawara, con Mancini spostato in difesa accanto a Smalling. Tra i convocati torneranno Mkhitaryan e Pellegrini, con l’armeno che sta particolarmente bene e ha spinto in allenamento per avere un’occasione da titolare.

L’unico vero dubbio è sulla fascia destra. Spinazzola è tornato ad allenarsi ieri con i compagni, molto difficilmente partirà dal primo minuto. Santon è favorito, Florenzi è però tornato rinfrancato nel corpo e nello spirito dalla Nazionale e potrebbe tornare ad avere un’occasione.