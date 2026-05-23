Il valzer degli allenatori non riguarda la Roma, ma a Trigoria interessa il ballo dei direttori sportivi. Nelle scorse ore è tornata a scaldarsi particolarmente la pista che porta a Tony D'Amico, da sempre il primo nome della lista di Gian Piero Gasperini che ha già lavorato con l'attuale dirigente dell'Atalanta. D'Amico, come scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo la Roma in cima alle sue preferenze e l'accelerata dovrebbe arrivare la prossima settimana. In stand-by Sogliano, che ha rimandato il rinnovo col Verona in attesa di avere più chiara la situazione mentre appare più complicata la strada per Tognozzi.