Drone, palla verticale e “nessuna paura”: DDR, veloce e felice

Il drone vola, riprende e ronza. Il “Prescelto” passa da un giocatore all’altro facendo gesto col braccio cercando gioco in verticale e dicendo tre parole sacrosante, tre indizi di calcio. “Veloci, palla forte e precisa, nessuna paura“. Sono le 15:25 e Daniele De Rossi, scrive La Gazzetta dello Sport, è già dentro al campo del Centro Tecnico G.B. Fabbri dopo aver parlato alla sua nuova squadra. Alla sua prima squadra. Alla Spal che ha mollato Venturato per convivere con lui, icona del calcio e forte intuizione del presidente Joe Tacopina. “Ovviamente do il benvenuto a Daniele nella famiglia della Spal – dice il n1 -. Daniele è stato quasi un fratello per me negli ultimi 12 anni, stiamo stati molto vicini ed è una persona per la quale nutro grande rispetto. Il motivo per cui l’ho scelto è perché spesso abbiamo parlato che un giorno sarebbe diventato un mio allenatore. Per dire: glielo chiesi già ai tempi di Venezia…”.