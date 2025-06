Dovbyk chiede fiducia: nel ritiro cercherà di convincere Gasperini

E se fosse lui, alla fine, il vero nuovo “rinforzo” in attacco della Roma? Artem Dovbyk riparte in punta di piedi. Al nuovo tecnico Gian Piero Gasperini chiede una nuova chance con l’umiltà che è delle persone intelligenti. L’ucraino parte già da numeri piuttosto solidi. Al suo primo anno italiano ha messo a segno 17 reti in tutte le competizioni nonostante due difficoltà non da poco: i tre cambi allenatore e la guerra in Ucraina, dove vive la sua famiglia. L’ex bomber del Girona vorrebbe restare e avere un’opportunità proprio con quel tipo di allenatore che è Gasp, capace com’è di esaltare gli attaccanti che ha a disposizione. In questi giorni Dovbyk, dopo le vacanze in Sardegna, vorrebbe conoscere appunto i propositi del nuovo tecnico e capire se c’è piena fiducia in lui. L’ucraino - sottolinea Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - difficilmente partirà, considerato che è stato pagato 30,5 milioni più bonus appena un anno fa. E allora toccherà a Gasp. Mateo Retegui, per dire, ha appena vinto la classifica dei cannonieri della Serie A con 25 gol: l’anno prima nel Genoa ne aveva segnati solo 7. Oppure Gianluca Scamacca, obiettivo della nuova Roma, che nell’Atalanta ha pure stabilito il record personale di reti in una stessa stagione: 19. O ancora Luis Muriel e Duvan Zapata. Dovbyk vorrebbe ora trasformarsi in un implacabile bomber al servizio della squadra. E accanto a lui, se Gasp avvertirà i segnali di una piena trasformazione, il club potrebbe affiancare ad Artem almeno altri due attaccanti per completare il pacchetto offensivo, in coincidenza con le partenze in vista di Eldor Shomurodov (Rennes o Basaksehir) e di Tammy Abraham (sulla lista dei super cedibili visto lo stipendio da quasi 8 milioni a stagione: possibile la destinazione Besiktas o Arabia). Da Arnaud Kalimuendo del Rennes a Gianluca Scamacca dell’Atalanta, passando per la new entry Roberto Piccoli del Cagliari, scoperto proprio da Gasp a Bergamo.