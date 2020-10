Doppio colpo Roma: con Smalling è blindata e più… virtuosa

Ieri è stato il giorno del ritorno di Chris Smalling a Roma. “Sono arrivato la scorsa estate e seppur in prestito ho capito subito che questa sarebbe stata la mia casa per sempre – ha scritto Chris –. Non vedo l’ora di iniziare di nuovo. Il viaggio continua, ora godiamocelo” riporta La Gazzetta dello Sport.

“Essere qui è un sollievo, tutti sapevano che era ciò che volevo – ha poi detto l’inglese al sito del club –. E il mio obiettivo ora diventa vincere un trofeo”. Smalling è il quinto acquisto estivo della Roma dopo quelli già in cascina di Mkhitaryan, Pedro, Borja Mayoral e Kumbulla. Ma le tante cessioni (ben 17 nel corso di questa strana estate) hanno portato a livello di stipendi a un risparmio totale di 29,7 milioni.