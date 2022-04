Dopo 12 anni è ancora Mou a poterci dare una Coppa

In semifinale di Conference con la sua Roma, lo Special One può riportare un trofeo europeo in Italia: l'ultimo a vincerlo è stato lui con l'Inter, l'anno del triplete

Un'obiezione facile: la Conference League è appena nata, si può considerare cugina di secondo grado dell’Europa League e nemmeno lontana parente della Champions. Però è un trofeo. E la Roma, pur con qualche inciampo, ha capito che andava onorato e possibilmente vinto, il merito è di Mourinho. Le competizioni “minori” sono fondamentali nel processo di crescita di qualunque squadra. Il Villarreal avrebbe avuto la stessa convinzione in Champions senza il trionfo dello scorso anno in Europa League? In Italia c’è un clamoroso cortocircuito che porta molte squadre a fare di tutto per qualificarsi per un piazzamento europeo, salvo poi snobbare nella stagione seguente quell’impegno a favore di un altro piazzamento in campionato. Un controsenso. Vincere aiuta a vincere: in Italia ci siamo dimenticati questo concetto. Mourinho è tornato anche per ricordarcelo. Ecco perché adesso tifiamo tutti per lui e la sua Roma.