Donne, una Serie A sperimentale: format e tv, sarà professionismo

Composto il calendario di un torneo innovativo: tre retrocessioni e una partita alla settimana in chiaro su La7

È iniziata una nuova caccia alla Juve cannibale. Il calendario della Serie A 2021-22 uscito ieri ci dice che toccherà al neopromosso Pomigliano, nell’ultimo weekend di agosto, testare la fame delle bianconere, campionesse d’Italia da quattro anni di fila e sempre vittoriose nelle 22 partite dello scorso campionato, scrive Giulio Saetta su La Gazzetta dello Sport. Ma non è un avvio del tutto soft quello che aspetta il nuovo tecnico Joe Montemurro, perché alla seconda va in scena il “classico” con la Fiorentina, che per rilanciarsi dopo una stagione opaca si è affidata a un monumento del calcio femminile: Patrizia Panico. Meglio è andata al Milan di Maurizio Ganz, che l’anno scorso si è guadagnato il titolo di anti-Juve: Verona, Samp e Lazio alle prime tre giornate, anche se blucerchiate e biancocelesti sono due incognite insidiose all’esordio assoluto in A: le prime dopo aver rilevato il titolo sportivo della Florentia, le seconde dopo aver vinto il campionato di B sotto la guida di Carolina Morace, al Milan prima di Ganz. Se la nuova Roma dell’ex Empoli Alessandro Spugna potrà inserirsi nella lotta scudetto lo sapremo alla fine di ottobre quando alla 7ª giornata si chiuderà la striscia bollente iniziata alla 4ª: Inter, Juventus, Milan e Sassuolo. Attesissimo, il primo derby della storia si disputerà l’11 o 12 dicembre all’ultima giornata insieme all’altra primizia Pomigliano-Napoli. Milan-Inter li precederà di una settimana. Sarà un torneo più avvincente e competitivo visto il cambio di formato, con l’introduzione della terza retrocessione che sarà propedeutica al primo campionato femminile professionistico a dieci squadre nel 2022-23. La grande novità della Serie A 2021-22 sarà la possibilità di vedere in chiaro su La7 una partita alla settimana.