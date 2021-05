Domani Zaniolo in Austria da Fink

Oltre otto mesi dopo l'intervento al ginocchio il numero 22 giallorosso è ancora in attesa dell’okay definitivo

Domani è il giorno tanto atteso. Finalmente, perché poi se tutto andrà bene non ci saranno più ostacoli di sorta. Domani, infatti, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo volerà in Austria, ad Innsbruck, per la famosa visita finale con il dottor Christian Fink, il luminare austriaco che lo ha operato lo scorso 13 settembre presso la clinica Gelenkpunkt ricostruendogli il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Oltre otto mesi dopo Zaniolo è ancora in attesa dell’okay definitivo.