Domani caccia al punto di Verona: “Non c’è stato nessun vantaggio”

In due giorni la Roma lotta per avere 4 punti. I tre in palio oggi contro il Genoa e quello maturato a Verona, nella prima giornata, poi revocato per il “pasticciaccio” Diawara. Il regista, 23 anni a luglio, poteva giocare (e in effetti lo fece), ma era stato iscritto erroneamente nella lista degli Under 22. Anche se la Roma avrebbe avuto comunque posto per lui nella lista corretta. In prima istanza – ricorda Massimo Cecchini su ‘La Gazzetta Sportiva’ – la sentenza è stata 3-0 a tavolino per il Verona, ma domani in appello il club giallorosso, difeso dall’avvocato Antonio Conte, punta all’ammenda. “È chiaro che non abbiamo avuto alcun vantaggio – ha detto Fonseca -. È stato un errore“. La dirigenza tra l’altro, pur essendo rimasta “sorpresa” per i commenti “colpevolisti” anticipati dal presidente del Tribunale d’Appello, Piero Sandulli, non ha chiesto la ricusazione del giudice, che di sua iniziativa comunque ha deciso di lasciare la gestione del caso al suo vice Attolico.