Domani c’è Torino-Roma anche nel campionato Primavera

Granata e giallorossi non si sfideranno solo nel match di Serie A

Sarà una domenica da Torino-Roma da declinare in tutte le salse e in tutte le categorie, come riporta La Gazzetta dello Sport. Domani sera, alle 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino si affronteranno “i grandi” allenati da Juric e Mourinho. Qualche ora prima, granata e giallorossi si sfideranno nel campionato Primavera (4ª giornata). Alle ore 15 ci sarà la prima volta al Valentino Mazzola di Orbassano, alle porte di Torino, dove la bella e imbattuta Primavera allestita da Ludergnani e guidata da Scurto inseguirà la seconda vittoria del suo campionato.