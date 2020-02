Djimsiti: “Dzeko, la Roma offensiva, la Champions in ballo: così sì che mi diverto…”

Berat Djimsiti è il normal one dell’Atalanta. Diventato insostituibile senza che nessuno se ne accorgesse, il difensore albanese è oggi uno dei perni della squadra, tanto da essere il nerazzurro di movimento con più minuti all’attivo (1781’, anche più di Gomez che è a 1748’). Affacciandosi al momento chiave della stagione, Big Djim sogna gli scalpi di Dzeko e Rodrigo (che ha già affrontato ai tempi dell’Under 21): tra Roma e Valencia, però, non ha intenzione di scegliere. Il difensore della Dea ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’:

Quale delle due partite è più importante?

“Lo sono entrambe: non scelgo. Due gare belle e difficili, ma alla nostra portata. Battere la Roma ci porterebbe a +6, ma poi mancherebbero altre 14 giornate. Una partita è importante per tornare in Champions, l’altra per rimanerci: pensiamo a una alla volta”.

Il solito mantra.

“Ma è così: abbiamo in mente sempre solo l’impegno successivo. Se veniamo da una brutta prestazione vogliamo reagire, se veniamo da una vittoria pensiamo a ripeterci. Ora torniamo a giocare in casa: abbiamo resettato Spal e Genoa. Le piccole ci hanno creato problemi con grinta e attenzione difensiva”.

Per il quarto posto è un duello?

“Non ci siamo solo noi e la Roma. In questo campionato può succedere di tutto, basti pensare alla Lazio in lotta per lo scudetto: quelle dietro possono tornare in corsa”.

Dzeko pericolo numero uno domani?

“È forte, ma non c’è solo lui: la Roma è un’ottima squadra, che verrà ad affrontarci con un atteggiamento offensivo. Di certo, queste partite sono più divertenti da giocare”.

Obiettivi personali?

“Qualche gol in più. Magari con Roma e Valencia: facciamo pure uno a partita, dai”.