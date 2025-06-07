I primi giorni di Gasperini a Trigoria rischiano di essere gli ultimi per Mile Svilar. L'entourage del portiere non ha gradito l'ultimo rilancio della Roma, che ha ribadito l'intenzione di arrivare a 2 milioni. Siamo lontani - sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' - dalla richiesta di circa 4 milioni. Le due parti si sono prese qualche giorno per riflettere. Nel frattempo, oltre a Bayern Monaco e Manchester United si è aggiunto il Milan per l'eventuale dopo Maignan. In caso di cessione di Svilar occhi su Lucas Perri del Lione e Djordje Petrovic di proprietà del Chelsea.