Diritti tv, oggi in Lega si decide sui fondi privati: senza soluzione si rischia grosso

Il calcio italiano sta vivendo un momento di crisi mai visto prima, che tra Covid e diritti tv, rischia di far affondare la nave. Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino ha già illustrato la situazione economica del calcio italiano al ministro Spadafora. Bisogna quindi trovare una soluzione. Come riporta Valerio Piccioni su “Gazzetta dello Sport”, il via libera alla scelta di aprire un percorso di partnership con un fondo private equity e la cessione di una quota di minoranza della Serie A per far entrare risorse fresche potrebbe rappresentare una svolta. La Lega dividerebbe la sua parte «sportiva» da quella commerciale. L’acquisizione di una quota di minoranza garantirebbe l’arrivo di capitali preziosi in un momento di grave crisi. Darebbe vita ad una newco, che si occuperebbe di valorizzare il prodotto.

Ci sono due soluzioni e oggi si sceglie. Da una parte la Advent/Cvc/Fondo Strategico Italiano, in vantaggio, dall’altra quella che fa capo a Bain Capitale NB Renaissance. C’è il rischio di un nulla di fatto se nessuna cordata raggiungesse la maggioranza. Sembra che ad appoggiare Advent/Cvc/Fsi, ritenuta la più innovativa, ci siano fra le altre Juve, Inter, Milan e Torino. Sull’altro fronte si schiera il presidente della Lazio Claudio Lotito.