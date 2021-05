Diritti d’archivio: i Friedkin in trattativa con Dazn

Scaduto l’accordo con Sky, si cerca la nuova partnership. Comunicazione: tv ok, social forti, la radio potrebbe chiudere

Terminato il contratto con Sky riguardante i diritti d’archivio, la Roma sta trattando con Dazn sullo stesso tema. Vige ottimismo in tal senso anche se la somma che si potrà raccogliere sarà abbastanza lontana dai 3 milioni garantiti dal vecchio accordo con l'emittente satellitare. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport il canale tematico, comunque, pur con i Friedkin al comando, rimarrà attivo, anche se è potrebbero esserci novità sul tipo d’informazione che sarà prodotta e sul budget messo a disposizione. Sicuramente rimarrà alta la produzione sul fronte social, con i giallorossi che sono cresciuti molto in tal senso negli ultimi anni. Diverso il discorso per la radio. La nuova strategia della dirigenza sembrerebbe prevedere un abbandono di questo tipo di «medium», anche perché, in ambito locale, costretto a lavorare in un regime di altissima concorrenza. La pandemia non ha aiutato e si sta valutando il cambio di rotta. Le stesse frequenze rappresentano un importante asset di valore, così non è escluso che verranno avviate delle trattative per la vendita, puntando a ricavare una cifra importante; si parla anche di 1,5 milioni.