Dionisi senza quattro titolari: “Con la voglia ce la giochiamo”

Con Scamacca e Raspdori squalificati, Toljan e Djuricic indisponibili, il tecnico del Sassuolo cerca una "scossa" e punta la Roma

Buone prestazioni con le big il Sassuolo le ha già fatte – con la Juve in Coppa, con la stessa Roma all’andata – ma risultati non sempre, scrive Stefano Fogliani su La Gazzetta dello Sport. Dopo 3 gare in campionato che sono valse un punto ai neroverdi, il tecnico Alessio Dionisi cerca una «scossa» e punta i giallorossi: rimaneggiato – Scamacca e Raspdori squalificati, Toljan e Djuricic indisponibili – soprattutto in attacco, dove le scelte sono obbligate, il Sassuolo punta tutto sulla voglia. "Sarà quella a fare la differenza: la Roma ha qualcosa più di noi a livello di organico, si è rinforzata sul mercato, ma possiamo giocarci le nostre chance". Puntando, in assenza dell’ex Scamacca, su altri ex come Defrel e Frattesi per cercare quella che sarebbe la prima vittoria casalinga del Sassuolo, che al Mapei Stadium non vince dal 12 dicembre, nel ritorno.