Dimmi chi è il re dei re: Roma di Mou con Zaniolo e Abraham e la nuova anima

I giallorossi se si registreranno in difesa possono diventare una candidata alla Serie A: l'analisi

La Roma è la più attesa, per via di Mourinho, vecchio amico del nostro campionato, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport. Se riuscirà a trasmettere la sua personalità e il suo magistero difensivo a una squadra già ricca di qualità offensiva che si rimpiccioliva contro le grandi, il torneo troverà una candidata forte. Con uno Zaniolo in più e il talento puro del giovane Abraham. Viene il sospetto che quella volpe di Mou abbia evocato apposta le risse iberiche nelle amichevoli estive per temprare l’anima tenera della Roma. Il sacco di Trebisonda è il guanto di sfida dello Special One ai nemici rumorosi.