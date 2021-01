Dimenticare il derby. Fonseca cerca una nuova Roma: “Spirito diverso”

L’ ottavo di finale di Coppa Italia di stasera è diventato per i giallorossi assai più delicato di quello che si potesse pensare solo fino a pochi giorni fa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Tutta colpa della pesante sconfitta che la squadra di Fonseca ha subito nel derby e che ha minato diverse certezze dentro e fuori Trigoria. Se aggiungiamo che quello con lo Spezia sembra quasi un doppio esame – sabato ci sarà il match di campionato – e i ragazzi di Italiano, a dispetto di nomi poco altisonanti, hanno dimostrato di saper giocare a calcio, la cautela che mostra Fonseca anche nel turnover sembra giustificata.

“Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione – ha detto Fonseca –. Non possiamo cambiare quanto successo, ma possiamo ripartire pensando che quanto è successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando atteggiamento in gara“.

In difesa rientra di sicuro Kumbulla, l’acquisto fiore all’occhiello del mercato estivo. Al suo fianco ci sarà Mancini, squalificato alla prossima di campionato. Possibile che Fonseca scelga di manovrare (bene) dal basso, spostando Cristante in retroguardia, mentre in mediana Villar si gioca il posto con Diawara, che ultimamente è uscito fuori dalle rotazioni. Se l’ex Napoli non giocasse neppure stasera, sarebbe un segnale forte della volontà del club di cederlo già a gennaio, anche se non sarà facile. In attacco, infine, Pedro tornerà titolare, trovando al suo fianco, probabilmente, la certezza rappresentata da Mkhitaryan più che la voglia di Pedro. In attacco, invece, torna l’ora di Mayoral, che prende il posto di Dzeko, visto spento nel derby.