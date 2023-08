Dilemma Matic, chiede di andare al Rennes ma la Roma fa muro. Sanches più vicino

il centrocampista serbo non si allena più in gruppo e sembra intenzionato a voler partire, ma la roma farà di tutto per trattenere il giocatore chiave del centrocampo di Mourinho

Allenamento individuale, ufficialmente per la stessa "gestione atletica" che non gli ha permesso di partecipare all’amichevole di Tolosa di domenica scorsa. Nemanja Matic, dunque, ieri non era in gruppo e probabilmente non lo sarà neanche oggi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A Trigoria nessuno ha ricevuto offerte ufficiali dal Rennes, ma il club transalpino è pronto ad offrirgli un contratto biennale, che porterebbe Matic a guadagnare più di quanto fa adesso a Roma. In realtà, però, dietro il "disagio" di Matic ci sarebbero dei motivi personali che lo hanno portato a maturare questa scelta.

I giallorossi però non sono intenzionati a far partire il giocatore, anche perché perderebbero i benefici del decreto crescita sull’ingaggio della scorsa stagione, pronti a fare muro con una eventuale richiesta per il cartellino di 8-10 milioni. Nel frattempo, questa può essere la settimana decisiva per l’arrivo di Renato Sanches, e tra i centrocampisti Mou continua a sperare anche in Dominguez.