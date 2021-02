Difesa, l’emergenza continua. Ma Cristante è pronto

Stavolta dovrebbe farcela, tanto è vero che ieri ha già svolto parte del lavoro in gruppo (e l’altra parte individualmente). Paulo Fonseca però si è raccomandato, stavolta Bryan Cristante gli serve davvero come il pane. Perché rispetto alla sfida di domenica scorsa a Benevento – scrive Andrea Pugliese su ‘La Gazzetta dello Sport‘ – la situazione è rimasta sostanzialmente la stessa, ma non potrà contare neanche su Fazio e Juan Jesus, non inseriti nella lista della competizione europea.

Probabilmente andrà meglio domenica prossima contro il Milan, quando dovrebbe tornare a disposizione Kumbulla (ma non Smalling e Ibanez). Intanto, però, domani ci sarà da stringere i denti, anche perché il terzetto di centrali è obbligato e sarà composto da Mancini, Cristante e Spinazzola. Fonseca molto probabilmente avrebbe preferito far riposare proprio Spinazzola, che qualche problemino se lo trascina dietro da un po’ e non si ferma praticamente mai. Quel che è paradossale, però, è che proprio in un momento di crisi così profonda la Roma è riuscita a blindare la propria porta per ben tre partite consecutive. Dovesse riuscire a tenere la porta blindata anche domani sera, sarebbe la migliore striscia dall’inizio della stagione.