Difesa in crisi e i nuovi spaesati: Mou cerca idee

José Mourinho ha detto: "Non bisogna guardare la classifica, perché tanto a gennaio o a febbraio sarà diversa". Auspicabile, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, visto il monte ingaggi da circa 150 milioni lordi e l’arrivo di Lukaku che, con tre gol nelle tre partite disputate da titolare, pur non essendo al massimo della condizione, sta facendo capire come nel suo ruolo resti sempre tra i migliori. Eppure, sono passati cinque anni – dalla stagione 2018-19 – che la squadra giallorossa non partiva così male. C’è da dire che il mercato rischiatutto fatto dalla dirigenza in estate sembra aver alzato il coefficiente di difficoltà per lo Special One, che pure è stato il responsabile della preparazione atletica. Il nugolo di infortuni che ha colpito alcuni giocatori chiave è significativo, anche se peraltro si sapeva che alcuni dei nuovi – Sanches su tutti – avessero un passato di problemi fisici troppo ricco. In ogni caso, lo stesso Aouar, in questo senso, non si presentava con un curriculum immacolato, mentre un paio di senatori – parliamo di Smalling e Pellegrini – sono tornati a riabissarsi nell’oceano dei problemi fisici da cui solo il centrocampista è sicuro di riemergere per il Genoa.