Dieci partite senza vittorie: non c’è niente…Di Bello

Nelle ultime gare dirette dall’arbitro per la Roma 5 pareggi e 5 sconfitte. Al Maradona tante scelte contestate

Se non è stata una ricusazione in piena regola, diciamo che ci assomiglia parecchio. Le critiche feroci di José Mourinho all’arbitro Marco Di Bello – rincarate anche alla conduzione del “varista” Di Paolo – sono apparse il vero prodromo alla conclusione fatta dall’allenatore portoghese in sala stampa: "Speriamo di non ritrovarli". Le "dieci partite" discusse a cui faceva riferimento lo Special One sono quelle in cui appare chiaro come le vittorie della Roma siano state zero. Apparentemente sono state partite assai diverse tra loro, ma di sicuro l’arbitraggio di due giorni fa a Napoli non è stato perfetto. Dalla mancata espulsione di Zanoli al mancato rigore per fallo su Zaniolo, le lamentele giallorosse hanno avuto fondamento Certo è che le proteste di Mourinho sono state ancora una volta forti. Forse troppo, tanto che a Trigoria sussurrano come possa esserci anche il rischio deferimento per l’allenatore, che comunque non crediamo sia troppo crucciato per tale conseguenza. Una cosa è certa: tutta la tifoserie è con lui, ricordando anche gli altri episodi che, secondo il popolo giallorosso, ha privato la squadra di punti che a fine stagione potrebbero essere pesanti. Sgraniamo un sommario rosario: Lazio, Juve, Venezia, Milan, Genoa, tanto per sottolineare alcuni momenti.