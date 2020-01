Diawara tiene su la Roma: “Questo k.o. ci caricherà”

Questa settimana tornerà ad allenarsi in gruppo Cristante, come riportaChiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ma per la Juventus non sarà a disposizione per giocare. Di certo, visto che Veretout e Diawara giocano senza sosta da mesi, il suo rientro potrà dare una mano a centrocampo. Il francese, sostituito ieri, è apparso piuttosto stanco, ma almeno per un’altra partita sarà costretto a stringere i denti. Diawara, invece, dal 24 novembre non salta un minuto in campionato, ma rispetto al compagno sembra meno affaticato. E a lui, almeno per un’altra partita, si aggrappa Fonseca.

La Roma ha faticato enormemente davanti a Sirigu, perdendo una partita pur tirando almeno 30 volte per la prima volta da febbraio 2013 contro il Cagliari (31 tiri) e per la prima volta negli ultimi 15 anni non ha trovato il gol pur facendo almeno 30 conclusioni. Il bosniaco ha segnato 3 gol nelle ultime 10 di campionato e, se la Roma vuole continuare la corsa al quarto posto, Dzeko dovrà trovare più continuità.

Contro la Juve toccherà ancora a lui partire dal primo minuto e la sensazione è che gran parte dei titolari di ieri dovranno giocare anche contro i bianconeri. A destra Spinazzola potrebbe giocare la sfida dell’ex, al centro Smalling e Mancini non si toccano (da valutare lo stop di Fazio), a sinistra ci sarà Kolarov, dietro Dzeko ci saranno Zaniolo, Pellegrini e uno tra Perotti e Mkhitaryan.

Certamente, a dare una mano ci penseranno i tifosi. Ieri sera erano 40mila scarsi, contro la Juventus saranno almeno 10mila in più. Ieri la prevendita era a quota 50mila, la sconfitta contro il Torino magari non farà registrare impennate, ma è questo il momento in cui la squadra di Fonseca ha bisogno dei suoi sostenitori: “Dobbiamo lavorare forte per preparare la gara contro la Juventus – la conferma di Diawara – ma questa sconfitta ci caricherà. Ci è mancata un po’ di cattiveria, siamo stati sfortunati e il loro portiere è stato bravissimo. Ma non abbiamo perso per colpa dell’arbitro“, ha garantito il centrocampista.