Diawara, sogno Valencia. Piace molto in Francia e in Serie A

Alla società spagnola il centrocampista piace, ma la pista è complessa

Dopo aver detto tante volte di no ed essere finito ai margini con Mourinho, Amadou Diawara ha aperto all’idea di andare via dalla Roma, come riportaLa Gazzetta dello Sport. Al momento, potrebbe uscire solo in prestito, magari con diritto di riscatto in base a un certo numero di presenze. Daniele Piraino, agente di Diawara, ieri ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, dicendo: “La sua strada va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno sarebbe giocare per il Valencia“. Alla società spagnola piace, ma la pista è complessa. Intanto, detto che il centrocampista vuole declinare la corte del Galatasaray, non mancano suggestioni italiane, Cagliari e Venezia su tutte. Occhio però anche alle sirene francesi. Da Trigoria, infatti, fanno sapere che Diawara interessa a tre società di “Ligue 1”. Possibile che sia una di loro ad accaparrarselo. Per la gioia della Roma.