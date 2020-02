Diawara slitta, Veretout stringe i denti, Villar spera

Le preoccupazioni di Paulo Fonseca si appuntano soprattutto su Mancini e Veretout in vista della trasferta di Cagliari, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il difensore, infatti, sarà squalificato, ed è un problema in più, vista la sua abilità nel giocare anche a centrocampo. Il francese, infatti, nel corso della partita contro il Gent ha subito una botta alla caviglia che ha preoccupato lo staff tecnico. Ieri, comunque, l’ex della Fiorentina sembrava stare meglio e così a Trigoria è tornato l’ottimismo, anche se Villar ha la fiducia di tutti. Meglio così, perché le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sul rientro di Diawara hanno immalinconito in diversi. Si allena già in gruppo, però il problema al menisco esterno del ginocchio – che il professor Pier Paolo Mariani aveva ritenuto di dover operare.

Titoli di coda su Sadiq, il cui riscatto è stato ufficializzato dal Partizan Belgrado per 1,75 milioni, più il 10 per cento della futura rivendita. Altri spicchi di vecchia Roma che salutano.