Diawara punta subito al rientro. Viña assicura: nessuno stop

L’ansia non è finita, ma le cose paiono in miglioramento, e su parecchi fronti scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Amadou Diawara è ancora bloccato in Guinea dopo il colpo di stato messo in atto dalle forze speciali dell’esercito, guidate dal colonnello Doumbouya. Per questo è stato rinviato il match di qualificazione mondiale contro il Marocco. La Roma resta in contatto con il giocatore, dato che la squadra è bloccata in un albergo giudicato sicuro. La volontà della società è quella di riportalo in Italia il prima possibile e per questo si stanno studiando tutte le soluzioni. Migliori notizie dall’Uruguay riguardano il terzino Viña. Il c.t. Tabarez ha rassicurato tutti: “Sta bene. Ha avuto qualche problema che lo ha fatto uscire col Perù, il giorno dopo ha fatto la risonanza ed era a posto, ma ci sembrava opportuno riposasse così da essere pronto per la prossima partita".