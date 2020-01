Diawara no limits: “Siamo all’altezza delle big”

Sembrava essere solo una fastidiosa appendice dell’affare Manolas, invece Amadou Diawara sta lentamente conquistando la Roma. “Sto andando abbastanza bene, ma posso fare ancora meglio perché ho tutto quello che mi serve per far bene – dice ai media del club –. Ora ci aspetta una sfida non semplice come quella col Torino. Tutti vengono all’Olimpico per fare la partita della vita. È merito nostro ma dobbiamo stare sempre sul pezzo, non mollare niente ed iniziare bene l’anno. Abbiamo dimostrato di poter stare in alto in classifica, all’altezza delle migliori. Il campionato è lungo. Dobbiamo restare concentrati e non mollare niente. Mi auguro di vincere qualcosa con la Roma quest’anno”.

Possibile, anche perché il suo feeling col compagno di reparto Veretout sta crescendo, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. “Sin dall’inizio mi sono trovato bene con lui, che è anche il mio compagno di stanza. Ci capiamo molto e questo si vede in campo”.