Diawara ha una missione: cambiare le gerarchie in mezzo

In questo primo scorcio di campionato Diawara è finito un po’ ai margini, dopo essere stato protagonista involontario del pasticciaccio di Verona. La Roma ha provato a lungo in estate a vedere se c’era la possibilità di piazzarlo altrove, soprattutto andando a caccia di una plusvalenza che sarebbe stata importante per i conti in rosso del club giallorosso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Amadou alla fine è rimasto, consapevole però che quest’anno il destino per lui sarebbe stato molto diverso. Con Pellegrini e Veretout che sono due intoccabili, per Diawara si prospettano giorni difficili. C’è da scalare una montagna, convincere Fonseca di dargli spazio al cospetto di due giocatori considerati assolutamente fondamentali.