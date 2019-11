Diawara già a disposizione. Tutti a Parma da venerdì

Buone notizie per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, infatti, ieri ha ritrovato in gruppo Amadou Diawara. Contro il Parma, quindi, il centrocampista tornerà sicuramente tra i convocati, ma è possibile che anche in Europa League contro il Borussia possa essere tra i calciatori in partenza. Col Gladbach – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – probabili i rientri dal 1′ minuto di Florenzi, Fazio e Perotti, con Zaniolo spostato sulla trequarti. Dopo il match in Germania, i giallorossi cambieranno i programmi per il ritorno. Il giorno successivo, infatti, la squadra si allenerà a Moenchengladbach in mattinata per poi partire alla volta di Bologna e andare a dormire a Parma. Il sabato, quindi, la rifinitura sarà svolta in Emilia, così come la conferenza di Fonseca, prevista intorno all’ora di pranzo. Tutto questo, per far stancare i calciatori il meno possibile nei trasferimenti.