Di Natale: “Spalletti meritava lo scudetto anche con la Roma”

Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Totò ha elogiato la Roma allenata da Spalletti. Queste le sue parole: "Bisogna arrivare fino in fondo per lo scudetto. Spalletti se lo merita da anni di vincerlo, perché anche con la Roma giocava un ottimo calcio. Ho conosciuto pochi allenatori appassionati e competenti come lui. Restava al campo anche 12-13 ore al giorno per studiare ogni particolare"