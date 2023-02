Di Livio: “Mou, i cambi andavano fatti a Lecce non in Austria”

"Secondo me Mourinho contro il Salisburgo non cambierà assetto e punterà sulla squadra che gli dà maggior affidamento. Insomma, giocheranno i titolari, quelli che lui ritiene più pronti ad affrontare appuntamenti come questi" dice Angelo Di Livio intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Considerando che la Roma è in corsa su due fronti e in ballo c’è anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, non sarebbe forse meglio far riposare qualche giocatore chiave in Austria? "Secondo me qualche turnazione sarebbe stato opportuno farla prima, magari nella partita di sabato a Lecce. Avrebbe sicuramente aiutato ad arrivare meglio, con più fiato e con maggior forza nelle gambe ad una sfida decisiva come quella di Salisburgo. Magari cambierà con il Verona, la partita dopo. Ma Camara – ad esempio – perché non gioca più? Mi sembra un buon giocatore, che aveva anche fatto bene nelle ultime gare della prima parte di stagione, quelle prima del Mondiale. Lui, Belotti e Solbakken possono dare una mano, anche perché se la Roma andrà avanti in Europa League ci sarà bisogno di tutti".