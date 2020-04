Derby in rete fra calciatori e vip contro il virus

La Stracittadina della Capitale ai tempi del virus. Oggi alle 15, infatti, le due tifoserie di Roma e Lazio si sfideranno in un derby virtuale per raccogliere fondi per il «Covid Hospital» Policlinico di Tor Vergata. L’incontro sarà su tutticontrocovid.it

Naturalmente, sarà una partita di calcio giocata con la fantasia. La telecronaca in diretta sarà condotta da Marco Lollobrigida. Fra gli ospiti, oltre ad alcuni calciatori delle due squadre, hanno assicurato la loro presenza Montesano, De Sica, Vanzina, Verdone, Zoff, ma anche campioni di altri sport come Porzio e Quadarella.