Derby e sogni. Lazio da Champions, la Roma cerca la rimontona

Se domani ci sono piedi che possono accendere la fantasia sono proprio i loro, quelli di Paulo Dybala e Mattia Zaccagni. Perché sono i giocatori di maggior estro di Roma e Lazio e perché quando c'è da tirare fuori la giocata dal cilindro, loro sono sempre lì, pronti a farlo, scrivono Stefano Cieri e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Del resto, la Lazio per Paulo Dybala è quasi un amuleto, un porta fortuna, se è vero - come è vero - che i biancocelesti sono la sua seconda vittima preferita (11 reti al pari del Genoa, di più la Joya ha segnato solo contro l'Udinese, 14 gol). Insomma, Dybala quando incrocia la Lazio va quasi a nozze, considerando anche i tre assist piazzati finora. C'è un però e - cioè - il fatto che finora non ha mai lasciato il segno con la Roma, inteso come gol (lo scorso anno piazzò l'assist per Mancini). Così, dopo aver segnato nelle ultime due partite contro Parma e Milan, ora Paulo va a caccia del tris. Anche per preparare al meglio la settimana che dovrebbe finalmente vedere l'incontro tra il suo agente (Carlos Novel) e Florent Ghisolfi per decidere insieme il futuro dell'argentino. Che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ancora colorato di giallorosso. E poi ci sono i cervelli in campo, quelli che gestiscono ritmi ed equilibrio. Sono le menti delle due squadre, da una parte Leandro Paredes e dall'altra Nicolò Rovella. Molto del derby si deciderà anche lì, in cabina di regia, dove nascono idee e giocate. Paredes era finito nel dimenticatoio con Juric e sembrava già destinato a salutare tutti, destinazione casa sua, al Boca Juniors. Ed invece Ranieri io ha tirato fuori dall'armadio impolverato e gli ha ridato la vecchia lucentezza. Che infatti non fa mai a meno di lui, proprio perché Leo ha in testa il calcio che vuole Ranieri: verticale, improvviso, pronto a ribaltare l'azione ed a regalare imprevedibilità alla manovra romanista. E l'argentino, con la fiducia, ha ritrovato anche motivazione e forma fisica.