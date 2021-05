Derby, bonifica intorno all’Olimpico: possibili cortei verso lo stadio

Le forze dell’ordine monitoreranno la situazione sin da oggi vista anche la concomitanza con gli Internazionali di tennis

"Basta baci e abbracci - recita la scritta -, sabato piamoli a carci". È questo il testo dello striscione preparato (e postato sui social) da parte di alcuni ultrà della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Parole forti, ma che in fondo stanno a significare solo quanto la tifoseria giallorossa tenga a questo derby, che potrebbe rappresentare uno dei pochi motivi di gioia della stagione. Logico, comunque, che le forze dell’ordine monitorino la situazione e da oggi, vista anche la concomitanza con gli Internazionali di tennis, cominceranno l’opera di bonifica intorno allo stadio per trovare oggetti utili per eventuali scontri. Possibile, infatti, che la tifoseria romanista e quella laziale domani si radunino per incoraggiare le squadre in viaggio verso l’Olimpico.