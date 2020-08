Delneri: “Totti il più forte che abbia allenato, volevo trasformarlo in un regista alla Pirlo”

Luigi Delneri, ex allenatore anche della Roma, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Tra i temi anche il suo passato in giallorosso e soprattutto il suo simbolo, Francesco Totti.

Giocatore più forte che abbia mai allenato?

Totti era completo: destro, sinistro, tutto. Prevedeva il gioco, correva, aveva un gran fisico, era in grado di ricoprire più ruoli. Avrebbe potuto giocare in difesa o in porta: scherzo, ma non troppo. Io avevo una mezza idea di trasformarlo in un regista alla Pirlo, ma come potevamo privarci dei suoi gol? Totti è stato un universale. Non ho mai visto Di Stefano (fuoriclasse del Real tra gli anni 50 e 60, ndr), ma tanti mi hanno raccontato di come sapesse fare tutto. Credo che Totti, fatte le debite proporzioni di palmares, si possa avvicinare a Di Stefano.