Defrel, si rifà sotto il Newcastle. Olsen: destinazione Montpellier

Nonostante la volontà di cedere alcuni pezzi “ingombranti” della rosa, il mercato in uscita della Roma nelle ultime settimane non ha registrato cambiamenti di rilievo. Ecco perché ora c’è anche chi può restare a Trigoria. Uno di questi è Schick, che piace in Bundesliga. Petrachi però può cederlo solo in prestito e, come riporta Pugliese su La Gazzetta dello Sport, le alternative non convincono. Ecco perché Fonseca sta lavorando sul giocatore per capire se ci sono i margini per farlo restare con le giuste motivazioni.

Defrel, Nzonzi e Gonalons restano in uscita. Sull’attaccante nelle ultime ore si è rifatto sotto il Newcastle. Con il mercato della Premier in chiusura il tempo per trovare un accordo è poco. Intanto l’accordo con il Cagliari resta congelato. Nzonzi vorrebbe andare in Inghilterra ma per ora non sono arrivate offerte. La possibilità più concreta per lui è il Lione. Per Gonalons è tutto fermo, ma la sensazione è che una sistemazione alternativa si troverà anche per lui.

Olsen è quello più vicino alla cessione. Sognava la Premier, la famiglia spingeva per un ritorno a Copenaghen, ma andrà in Francia. Il Montpellier appare la destinazione più concreta. Verso l’addio pure Karsdorp. Il terzino vorrebbe tornare al Feyenoord, ma per il momento dall’Olanda sono arrivate solo offerte di prestito.