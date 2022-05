Decide Abraham, Olimpico in delirio. Ora il Feyenoord per alzare la Coppa

Basta il gol di testa dell’inglese: il bunker regge, il Leicester è battuto. Mourinho a Tirana si giocherà l’ottavo trofeo internazionale

Un rombo di tuono e poi brividi infiniti. Quelli che servono per aspettare i cento minuti di volo utile per atterrare su un sogno: la possibilità di tornare a vincere un trofeo che manca da 14 anni, senza contare che da 31 mancava da una finale europea, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . La Roma batte il Leicester con un 1-0 santificato dalla rete di Abraham e approda all’ultimo atto di Conference League. Per farlo, il 25 maggio , l’attende la trasferta più breve delle tante che l’hanno sballottata in giro per l’Europa minore per arrivare semplicemente in Albania, a Tirana, dove il moderno stadio da 21.000 posti sarebbe inadatto a ospitare persino i soli tifosi giallorossi. Ma tant’è. La sfida sarà col Feyenoord . L’unico ostacolo che separa José Mourinho, alla sua ottava finale internazionale , da un ennesimo traguardo storico: essere - insieme a Udo Lattek e Giovanni Trapattoni - l’unico allenatore in grado di assicurarsi le tre diverse coppe europee. Tutto questo è reso possibile per la magica serata che la sua Roma ha regalato a un Olimpico tutto esaurito. Davanti a quasi 65.000 spettatori “in campo” - proprio come voleva lo Special One - la squadra giallorossa supera con merito un piccolo Leicester, che saluta l’Europa davanti gli occhi di sir Ranieri.

A premere sull’acceleratore è la Roma, che al 7’ va al tiro su punizione dalla sinistra, su cui Schmeichel devia in angolo. La catena mancina con Zalewski pare subito funzionare, perché il Leicester non si arrocca e prova a giocare, concedendo spazi su cui si avventano i giallorossi, che guadagnano angoli. E visto che le reti su sviluppo da corner sono uno dei marchi di fabbrica della squadra di Mourinho (19 i centri), non sorprende che all’11’, su angolo battuto dal capitano, Abraham giganteggia su Pereira e di testa batte il portiere degli inglesi, sfatando anche il tabù che lo aveva visto, in sette match contro le “foxes” non riuscire mai a trovare il gol. L’Olimpico impazzisce, ma con una eccezione, Mourinho, che comincia a guidare i giallorossi verso la tattica preferita: difesa arcigna e ripartenze taglienti. Quando l’arbitro fischierà la fine del primo tempo, si può dire che lo Special One, abbassando entrambe i “quinti” sulle fasce, abbia avuto ragione. Nella ripresa Rodgers passa al 3-5-2, inserendo Amartey fra i centrali di difesa e Iheanacho a fianco di Vardy. Tutto questo per consentire a Pereira e Justin di spingere con più libertà. A lungo, però, il Leicester è capace solo di accumulare degli angoli, riuscendo ad andare al tiro solo con Dewsbury-Hall a lato. Insomma, se la superiorità territoriale cresce, i pericoli assai meno. Anzi, nella profondità che si crea dietro la linea di difesa delle “foxes” è la Roma che prova infilarsi, anche se spesso è imprecisa nella rifinitura. Alla mezz’ora, però, la stanchezza tira fuori Zaniolo, così Mourinho inserisce Veretout, blindando ancor di più la mediana, proprio mentre Rodgers inserisce anche Perez per dare vivacità a una manovra statica. Solo al 34’ arriva il primo tiro nello specchio degli inglesi. È di Maddison, che sporca i guanti di Rui Patricio, così come fa subito dopo Iheanacho. Poca roba, anche se gli inglesi chiuderanno col 67% di inutile possesso. Il bunker giallorosso regge, visto che solo al 47’ Maddison, dal limite, fa paura ai cuori giallorossi. E allora finisce che, nel controllo palla finale, l’ultimo tiro è di Oliveira, che al 50’ per poco non beffa Schmeichel. Ma non c’è tempo per rammaricarsi. È finita. La Roma, ultima rimasta in corsa, vola in finale e forse, a 12 anni distanza, l’Italia potrebbe tornare su uno dei troni d’Europa. Da Mourinho a Mourinho. E chi pensa sia un caso, si sbaglia.