De Zerbi: “Quando ero al Foggia volevo Paredes. Ma avevo puntato troppo in alto”

Roberto De Zerbi, l'attuale allenatore del Brighton, con una lunga carriera anche in Italia, oggi ha rilasciato un' intervista a la Gazzetta dello Sport. Ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua esperienza da allenatore, ha ricordato anche i tempi sulla panchina del Foggia (tra il 2014 e il 2016) in cui aveva fatto richiesta alla Roma proprio per avere Paredes: "Se mi piace un giocatore lo chiamo, senza neanche dirlo al club. Non parlando mai di soldi, si capisce. Mi piace scegliere i giocatori, studiare le loro caratteristiche. Quando ero al Foggia avevo chiamato la Roma per Paredes, appena arrivato, giovanissimo". Ha poi dichiarato quale fu al tempo la risposta del club: "Mi sa che hai puntato un po’ troppo in alto…". Inoltre ha poi aggiunto perché in questa esperienza sulla panchina del club inglese non ha pensato di richiamare l'argentino: "Oggi al Brighton mi servono altre caratteristiche."