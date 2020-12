De Zerbi e le tante assenze: “Sassuolo, stringiamo i denti”

Consigli, vittima di un problema intestinale, lascia il posto in porta a Gianluca Pegolo, e allunga la lista delle assenze che comprende Caputo, Defrel e Chiriches, ma Roberto De Zerbi, come riporta La Gazzetta dello Sport, guarda avanti. “Dobbiamo stringere i denti, senza cercare alibi“, dice l’allenatore del Sassuolo, ammettendo che il momento dei neroverdi è quello che è, ma precisando che “possiamo fare risultato anche in condizioni non ottimali“.

I 18 punti in classifica (12 dei quali, su 12 possibili, raccolti in trasferta) confermano l’assunto, né la sconfitta subita dall’Inter ridimensiona un Sassuolo che vuole continuare a sorprendere. “La Roma è una grande come l’Inter, Fonseca ha giocatori di livello e tante soluzioni, ma noi abbiamo perso punti contro squadre più in basso in classifica, vincendo contro avversari sulla carta più forti come il Napoli“. Il Sassuolo, la sintesi, “può giocarsela”.