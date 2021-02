De Sisti: “Dzeko e Mayoral insieme no, meglio solo Edin”

“Con questo modulo la Roma sta andando bene, mi sembra sia vincente, a prescindere dalla sconfitta con la Juventus”, dice Giancarlo De Sisti, che nella Roma ci ha giocato per dieci stagioni, intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

“Con il 3-4-2-1 Fonseca ha un incursore come Veretout, un esterno che fa il regista offensivo che è Spinazzola e un giocatore pazzesco come Mkhitaryan, che sta facendo cose eccezionali. Con questo modulo sono tanti i giocatori che possono andare dentro, ma accanto a loro io rimetterei subito Edin Dzeko. A uno come lui non rinuncerei mai“.

E allora come cambia la Roma con Dzeko o Borja Mayoral a fare il riferimento offensivo? “Intanto c’è da dire che Mayoral è una risorsa, anche se non è certo Pietro Mennea. Insomma, non è uno scattista. Dzeko, invece, ti permette anche di variare il gioco, di alzare i palloni quando serve, di far salire il resto delle squadra quando c’è da soffrire o non si trova il modo di uscire dalla pressione avversaria. Con lui puoi anche cambiare atteggiamento in corsa. E poi è uno che sa anche manovrare bene. Insomma, è facile preferire Edin a Borja. Che, però, resta una risorsa. Lo ripeto. Anche se tra i nuovi della Roma quello che mi piace davvero è Villar“.