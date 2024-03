De Rossi va oltre l’emergenza: Lukaku-Abraham per la Champions

Un mese di stop per Azmoun ma il tecnico ha nuove idee per il rush finale

Redazione 23 marzo 2024 (modifica il 23 marzo 2024 | 09:04)

Si è ristretta la Roma. E nei bar della Capitale, sponda giallorossa, si parla ormai più di bicipiti femorali, adduttori e inguini, che di vittorie, moduli, strategie e stadio, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Tutti in ansia per gli attaccanti giallorossi ai box. Ma nel momento più critico degli ultimi due mesi, la Roma vuole dribblare dubbi e incertezze con il coraggio e idee nuove: quelle di Daniele De Rossi. Perché se è vero che Sardar Azmoun ha riportato durante Iran-Turkmenistan lo stiramento del bicipite femorale e ne avrà per un mese, è altrettanto certo il ritorno tra una settimana di Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Tommaso Baldanzi e, non di meno, di Tammy Abraham, per il quale l'allenatore sta studiando proprio una soluzione ad personam per lo sprint finale.

Lo staff medico della Roma conta di recuperare per la sfida col Lecce del primo aprile anche Baldanzi per dare un'opzione in più al tecnico, in attesa proprio di Abraham. Che, dopo il lungo stop di nove mesi per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è tornato in panchina contro il Sassuolo domenica scorsa e ora, aspettando pure il derby con la Lazio, punta di sicurol'Europa League (è in lista Uefa) e il Milan, contro cui ha segnato due gol nelle ultime due stagioni.

