De Rossi, top d’Europa: nessun subentrato ha la sua media punti

Il tecnico giallorosso ha una percentuale di vittorie del 77,84%

Redazione 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 08:03)

Quarant'anni, il più giovane, il più vincente. "Er più" di.rebbero a Ostia, la zona di Roma dov'è neto. Esistesse il campionato europeo solo degli allcnatori subentrati, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi potrebbe già alzare il trofeo della Champions. E' in cima alla classifica del tecnici dei cinque tornei top d'Europa, colui che in corsa, correndo a cento all'ora, ha saputo capitalizzare meglio degli altri le nove panchine in Serie A, con una percentuale di vittorie del 77,84% e una media puntieccellente di 2,44 a partita. Con il grande merito rispetto . agli altri, peraltro, di allenare non una squadra di seconda fascia, ma la Roma: un club di alto livello in una grande città, abituato a lottare al vertice tra mille pressioni e aspettative. Davanti ai coach di Lione e Rennes, Pierre Sage elulien Stephan, che però in panchina hanno gestito nella Ligue 1 quattordici gare ciascuno (a seguire Marcelino con 16, Jess Thorup addirittura con’ 19 e Rjelica con 14 in Bundediga).

I sogni di gloria si coltivano anche con il coraggio di cambiare. A partire dai diversi moduli tattici che DDR ha utilizzato da quando allena a Trigoria: ben sei, con il 4-3-3 come schema di partenza. E con l'onestà, pure, di dire "Ho sbagliato". Con Daniele in panchina, i giallorossi hanno messo a segno 23 gol nelle sue nove in A, con la più alta percentuale realizzativa (25%), meglio di ogni altra squadra del campionato. E tutti, del resto, sono coinvolti in questo progetto "derossiano" di respiro europeo, compresi i giovani per un totale di 23 giocatori utilizzati.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.