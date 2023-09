De Rossi promosso, ha il patentino Uefa Pro: “Spalletti è carico…”

Carico come una molla lui, ma pure Spalletti. Così ha visto il c.t. ieri Daniele De Rossi che all’ora di pranzo è uscito dal Centro tecnico di Coverciano con un sorriso grande così, com riporta La Gazzetta dello Sport, dopo aver superato — con Ulivieri come relatore — l’esame per ottenere il patentino Uefa Pro: promosso con Marco Amelia, Andrea Barzagli, Alberto Aquilani e Raffaele Palladino. Dopo l’esame, DDR si è fermato a parlare, assieme a Buffon, con il c.t., suo allenatore nella Roma per 5 stagioni e mezza. «Abbiamo chiacchierato per un’oretta, è molto carico», ha detto l’ex centrocampista azzurro.