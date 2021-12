De Rossi leggenda: “Sì, sogno la panchina della Roma”

Premiato per il suo passato in giallorosso era nello staff dell'Italia campione d'Europa

Il titolo di 'leggenda', Daniele De Rossi, se l'è senz'altro guadagnato, come riporta La Gazzetta dello Sport, almeno nella serata dei 'Gazzetta Awards'. Ma l'ex numero 16 della Roma fa il modesto: "Gli ex con una bella carriera come la mia si sentono affibbiare spesso questo titolo e io me lo godo per una sera. Ma nella mia classifica mentale le leggende sono altre...". Dopo una vita alla Roma l'esperienza al Boca Juniors, poi il ritiro dal calcio giocato e lo step nello staff della nazionale. E c'è già chi lo sogna sulla panchina giallorossa: "E fanno bene: sperare o sognare non costa nulla. Ma bisogna anche essere realisti: serve un percorso, e può durare mesi, anni o decenni. Una cosa è sicura: sogno anch’io di potermi sedere su quella panchina, un giorno. E intanto, visto che non amo i giudizi da fuori, mi limito a dire che nonostante il momento altalenante c’è un entusiasmo che forse si respira solo a Roma: questo allenatore ha portato tanto amore, e tanta gente gli va dietro. E questa è già una vittoria".